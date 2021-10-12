12 Ekim 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

İran 1-1 Güney Kore (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Min-Jae Kim'li Güney Kore İran'la yenişemedi

Min-Jae Kim’li Güney Kore İran’la yenişemedi
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 12.10.2021

2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri A Grubu'nda Fenerbahçeli futbolcu Min-Jae Kim'in formasını giydiği Güney Kore, deplasmanda karşılaştığı İran ile 1-1 berabere kalarak rakibiyle puanları paylaştı.

2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri A Grubu'nda İran ile Güney Kore karşı karşıya geldi.

İki takım, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı. Güney Kore'nin golü 48. dakikada Heung-Min Son'dan gelirken, İran'ın golünü 76. dakikada Jahanbakhsh kaydetti.

MIN-JAE KİM 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Güney Kore forması giyen Fenerbahçeli futbolcu Min-Jae Kim, ilk 11'de çıktığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

İran bu sonuçla puanını 10'a yükselterek zirvedeki yerini korudu. Puanını 8'e çıkaran Güney Kore ise 2. sırada yer aldı.

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