12 Ekim 2021, Salı
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Kuzey Makedonya 0-4 Almanya (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Almanya Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nda Almanya, deplasmanda Kuzey Makedonya'yı Werner (2), Havertz ve Musiala'nın golleriyle 4-0 mağlup ederek bitime 2 maç kala Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ilk takım oldu.
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nda Almanya, deplasmanda Kuzey Makedonya'ya konuk oldu.
Panzerler, rakibini 50. dakikada Kai Havertz, 70 ve 73. dakikalarda Timo Werner ve 83. dakikada Jamal Musiala'nın golleriyle 4-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Bitime 2 maç kala puanını 21'e yükselten ve en yakın takipçisi Romanya'nın (13 puan) 8 puan önünde ilk sırada yer alan Almanya, Katar 2022'ye katılma hakkı kazanan ilk takım oldu.
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