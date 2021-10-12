Kuzey Makedonya 0-4 Almanya (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Almanya Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nda Almanya, deplasmanda Kuzey Makedonya'ya konuk oldu.

Panzerler, rakibini 50. dakikada Kai Havertz, 70 ve 73. dakikalarda Timo Werner ve 83. dakikada Jamal Musiala'nın golleriyle 4-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Bitime 2 maç kala puanını 21'e yükselten ve en yakın takipçisi Romanya'nın (13 puan) 8 puan önünde ilk sırada yer alan Almanya, Katar 2022'ye katılma hakkı kazanan ilk takım oldu.

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