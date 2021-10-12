Hollanda - Cebelitarık: 6-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

A Milli Takım'ımızın yer aldığı 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Hollanda ile Cebelitarık, Feyenoord Stadı'nda kozlarını paylaştı. Lider Hollanda, zayıf rakibi karşısında 6-0'lık skorla rahat bir galibiyet elde etti.

Portakallar'a üç puanı getiren golleri 9'da Van Dijk, 21 ve 45+3'te Memphis Depay, 48'de Dumfries, 75'te Groeneveld ve 87'de Malen kaydetti.

Bu galibiyetle Hollanda puanını 19'a yükselterek liderliğini sürdürdü. Cebelitarık ise puansız olarak grubun son sırasında kaldı.

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