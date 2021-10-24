24 Ekim 2021, Pazar
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Manchester United Liverpool maçı CANLI (Manchester United Liverpool CANLI İZLE)
Premier Lig'in 9. haftası dev bir karşılaşmaya sahne alıyor. İngiltere'nin iki köklü kulübü Manchester United ile Liverpool, Old Trafford'da karşı karşıya geliyor. Manchester United - Liverpool maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Manchester United ile Liverpool kozlarını paylaşıyor.
MANU, mücadele öncesi 14 puanla 7. sırada bulunuyor. 18 puanı bulunan Liverpool ise 3. sırada yer alıyor.
MANCHESTER UNITED - LIVERPOOL İLK 11'LER
Manchester United: De Gea, Shaw, Maguire, Lindelof, Wan-Bissaka, Fred, McTominay, Greenwood, Fernandes, Rashford, Ronaldo
Liverpool: Alisson, Robertson, van Dijk, Konate, Alexander-Arnold, Keita, Henderson, Milner, Jota, Firmino, Salah
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