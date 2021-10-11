11 Ekim 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

SPOR HABERLERİ - PSG'nin yıldızı Neymar'dan ayrılık sinyalı! Dünya Kupası son olacak...

Neymar’dan ayrılık açıklaması! Dünya Kupası...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 11.10.2021 Giriş Tarihi: 11.10.2021

Brezilya'nın yetiştirdiği en özel futbolculardan birisi olan Neymar, flaş açıklamalarda bulundu. 29 yaşındaki golcü, 2022 Dünya Kupası'nın kendisinin Brezilya formasıyla son turnuvası olacağını açıkladı. İşte o sözler...

Kariyeriyle dünyanın en önemli futbolcuları arasına giren ve Barcelona'nın ardından şuan Paris Saint-Germain formasını terleten Neymar, açıklamalarda bulundu. Brezilyalı süper yıldız, ülkesinin milli takımını bırakma kararı aldığını açıkladı. Gelecek yıl oynanacak olan 2022 Dünya Kupası'nın kendisi için son turnuva olacağını ifade eden Neymar, "Bunu son turnuvam olarak görüyorum. Çünkü artık futbolla uğraşacak gücüm var mı bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

DAZN'a konuşan 29 yaşındaki golcü sözlerine şöyle devam etti, "Sanırım bu benim son turnuvam. Bu yüzden iyi oynamak için her şeyi yapacağım, küçüklüğümden beri hayalim olan kupayı kazanmak için her şeyi yapacağım. Ve umarım başarabilirim" ifadelerini kullandı.

Kariyerinde Brezilya forması ile 114 maça çıkan Neymar, 69 gol attı ve 49 asist kaydetti.

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