SPOR HABERLERİ - PSG'nin yıldızı Neymar'dan ayrılık sinyalı! Dünya Kupası son olacak...
Brezilya'nın yetiştirdiği en özel futbolculardan birisi olan Neymar, flaş açıklamalarda bulundu. 29 yaşındaki golcü, 2022 Dünya Kupası'nın kendisinin Brezilya formasıyla son turnuvası olacağını açıkladı. İşte o sözler...
Kariyeriyle dünyanın en önemli futbolcuları arasına giren ve Barcelona'nın ardından şuan Paris Saint-Germain formasını terleten Neymar, açıklamalarda bulundu. Brezilyalı süper yıldız, ülkesinin milli takımını bırakma kararı aldığını açıkladı. Gelecek yıl oynanacak olan 2022 Dünya Kupası'nın kendisi için son turnuva olacağını ifade eden Neymar, "Bunu son turnuvam olarak görüyorum. Çünkü artık futbolla uğraşacak gücüm var mı bilmiyorum" ifadelerini kullandı.
DAZN'a konuşan 29 yaşındaki golcü sözlerine şöyle devam etti, "Sanırım bu benim son turnuvam. Bu yüzden iyi oynamak için her şeyi yapacağım, küçüklüğümden beri hayalim olan kupayı kazanmak için her şeyi yapacağım. Ve umarım başarabilirim" ifadelerini kullandı.
Kariyerinde Brezilya forması ile 114 maça çıkan Neymar, 69 gol attı ve 49 asist kaydetti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...