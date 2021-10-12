12 Ekim 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Hırvatistan 2-2 Slovakya (MAÇ SONUCU-ÖZET) Domagoj Vida ve Marek Hamsik ilk 11'de çıktı

Hırvatistan ile Slovakya yenişemedi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 12.10.2021

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu 8. maçında Hırvatistan ile Slovakya karşı karşıya geldi. Trabzonsporlu yıldız Marek Hamsik'in formasını giydiği Slovakya, deplasmanda Beşiktaşlı oyuncu Domagoj Vida'nın oynadığı Hırvatistan ile 2-2 berabere kaldı. | Son dakika spor haberleri

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu 8. maçında Hırvatistan ile Slovakya kozlarını paylaştı. Trabzonsporlu yıldız Marek Hamsik'in formasını giydiği Slovakya, deplasmanda Beşiktaşlı oyuncu Domagoj Vida'nın oynadığı Hırvatistan ile 2-2 berabere kaldı.

Hırvatistan'ın gollerini 25. dakikada Andrej Kramaric ve 71. dakikada Luka Modric kaydetti.

Slovakya'nın golleri ise 20. dakikada Ivan Schraz ve 45. dakikada Lukas Haraslin'den geldi.

HAMSIK SAKATLANDI

Trabzonspor'un Slovak yıldızı Marek Hamsik karşılaşmanın 41. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.

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