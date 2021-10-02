02 Ekim 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Chelsea 3-1 Southampton (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Chelsea sonradan açıldı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 02.10.2021

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Chelsea, sahasında Southampton'ı Chalobah, Werner ve Chilwell'in golleriyle 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Premier Lig'in 7. haftasında Chelsea ile Southampton, Stamford Bridge'de kozlarını paylaştı.

Londra ekibi, rakibini 9. dakikada Trevor Chalobah, 84. dakikada Timo Werner ve 89. dakikada Ben Chilwell'in golleriyle 3-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Konuk takımın tek golüyse 61. dakikada penaltıdan James Ward-Prowse kaydetti.

Öte yandan Southampton'da golün sahibi James Ward-Prowse, 77. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Chelsea bu sonuçla puanını 16'ya yükseltti. Bu sezonki 3. yenilgisini alan Southampton ise 4 puanda kaldı.

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