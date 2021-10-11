Norveç - Karadağ maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Dünya Kupası Elemeleri

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Norveç ile Karadağ karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Norveç - Karadağ maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

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Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan sürüyor. Norveç ile Karadağ kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Norveç - Karadağ maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NORVEÇ - KARADAĞ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Norveç - Karadağ maçı 11 Ekim Pazartesi günü saat 21:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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