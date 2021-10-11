Hollanda - Cebelitarık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Dünya Kupası Elemeleri

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Türkiye'nin grubunda yer alan Hollanda ile Cebelitarık karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Hollanda - Cebelitarık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

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Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan sürüyor. Hollanda ile Cebelitarık kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Hollanda - Cebelitarık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HOLLANDA - CEBELİTARIK MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Hollanda - Cebelitarık maçı 11 Ekim Pazartesi günü saat 21:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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