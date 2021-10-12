Norveç-Karadağ: 2-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Futbol Takımı'mızın da yer aldığı G Grubu'nda Norveç, sahasında Karadağ'ı Elyounoussi'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında Norveç evinde Karadağ'ı konuk etti. Norveç sahadan 2-0 galip ayrılarak bitime 2 maç kala önemli bir avantaj elde etti.

Norveç'in gollerini 29. dakikada ve 90+6. dakikada Elyounoussi attı. Karadağ'da Vesovic 90+4. dakikada kırmızı kart gördü.

Grupta maçlarını kazanan Hollanda 19, Norveç 17 puana yükselirken Türkiye 15 puanla onları takip etti.

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