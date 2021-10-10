10 Ekim 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

İtalya - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Uluslar Ligi

İtalya - Belçika maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 10.10.2021

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. UEFA Uluslar Ligi play-off 3.lük maçında İtalya sahasında Batshuayi'li Belçika'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, İtalya - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İTALYA - BELÇİKA MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

UEFA Uluslar Ligi'nde 3.lük heyecanı yaşanıyor... UEFA Uluslar Ligi play-off 3.lük maçında İtalya – Belçika kozlarını paylaşacak.

İTALYA - BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak İtalya - Belçika maçı 10 Ekim Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak ve S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

İTALYA - BELÇİKA MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Italya: Donnarumma; Calabria, Chiellini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Pellegrini; Chiesa, Raspadori, Berardi

Belçika: Mignolet; Alderweireld, Boyata, Vertonghen; Saelemaekers, Vanaken, Witsel, Carrasco; Lukebakio, Lukaku, Trossard

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Ronaldo’lu Portekiz Katar’ı devirdi Ronaldo'lu Portekiz Katar'ı devirdi
Servetiyle dudak uçuklattı! İşte Newcastle United’ın dev transfer planı... Servetiyle dudak uçuklattı! İşte Newcastle United'ın dev transfer planı...
Bakasetas ve Pelkas attı Yunanistan kazandı Bakasetas ve Pelkas attı Yunanistan kazandı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör