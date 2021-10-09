Gürcistan 0-2 Yunanistan (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Bakasetas ve Pelkas attı Yunanistan kazandı

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda Gürcistan ile Yunanistan, Adjarabet Arena'da kozlarını paylaştı.

Yunanistan, rakibini 90. dakikada Trabzonsporlu futbolcu Anastasios Bakasetas ve 90+5. dakikada Fenerbahçeli oyuncu Dimitrios Pelkas'ın attığı gollerle 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Yunanistan bu sonuçla puanını 9'a yükselterek 3. sırada yer aldı. Gruptaki 5. yenilgisini alan Gürcistan ise 1 puanla son sırada kaldı.

DİĞER

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ