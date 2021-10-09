09 Ekim 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Gürcistan 0-2 Yunanistan (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Bakasetas ve Pelkas attı Yunanistan kazandı

Bakasetas ve Pelkas attı Yunanistan kazandı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 09.10.2021

2022 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda Yunanistan, deplasmanda Gürcistan'ı Trabzonsporlu futbolcu Anastisios Bakasetas ve Fenerbahçeli oyuncu Dimitrios Pelkas'ın attığı gollerle 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda Gürcistan ile Yunanistan, Adjarabet Arena'da kozlarını paylaştı.

Yunanistan, rakibini 90. dakikada Trabzonsporlu futbolcu Anastasios Bakasetas ve 90+5. dakikada Fenerbahçeli oyuncu Dimitrios Pelkas'ın attığı gollerle 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Yunanistan bu sonuçla puanını 9'a yükselterek 3. sırada yer aldı. Gruptaki 5. yenilgisini alan Gürcistan ise 1 puanla son sırada kaldı.

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