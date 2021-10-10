10 Ekim 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

İspanya - Fransa maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Uluslar Ligi final

İspanya - Fransa maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 10.10.2021 Giriş Tarihi: 10.10.2021

UEFA Uluslar Ligi'nde final heyecanı yaşanıyor. Belçika'yı eleyerek adını finale yazdıran Fransa ile yarı finalde İtalya'yı yenerek final hakkı kazanan İspanya kozlarını San Siro'da paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, İspanya - Fransa maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Uluslar Ligi'nde ikinci kez final heyecanı yaşanacak. Yarı finalde Belçika'yı tarihi bir geri dönüşle mağlup eden Fransa, finalde İtalya'yı eleyen İspanya ile karşılaşacak. Mücadele İtalya'da San Siro Stadı'nda (Giuseppe Meazza) oynanacak. Maçta, Fransa'da kadroda olmayan N'Golo Kante ve sakatlığı bulunan Lucas Digne gibi iki önemli isim forma giyemeyecek. İspanya'da ise Pedri, Marcos Llorente ve Brais Mendez'in sakatlıkları bulunuyor. Futbolseverler müsabakanın saatini ve canlı yayınlanacağı kanalı merak ediyor. İşte tüm bu soruların yanıtları...

İSPANYA-FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya ile Fransa arasındaki final maçı bugün San Siro Stadı'nda (Giuseppe Meazza) oynanacak. Mücadele TSİ 21.45'te başlayacak ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.

İSPANYA-FRANSA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

İspanya: Unai Simon; Sergio Reguilon, Pau Torres, Aymeric Laporte, Cesar Azpilicueta; Sergio Busquets, Koke, Gavi; Mikel Oyarzabal, Pablo Sarabia, Ferran Torres.

Fransa: Hugo Lloris; Lucas Hernandez, Jules Kounde, Raphael Varane; Theo Hernandez, Benjamin Pavard, Aurelien Tchouameni, Paul Pogba; Antoine Griezmann, Karim Benzeman, Kylian Mbappe.

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