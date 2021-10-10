10 Ekim 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

İtalya - Belçika | CANLI

İtalya - Belçika | CANLI
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 10.10.2021 Giriş Tarihi: 10.10.2021

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. UEFA Uluslar Ligi play-off 3.lük maçında İtalya sahasında Batshuayi'li Belçika'yı konuk ediyor. Kritik mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

UEFA Uluslar Ligi'nde 3.lük heyecanı yaşanıyor... UEFA Uluslar Ligi play-off 3.lük maçında İtalyaBelçika kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İTALYA - BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan İtalya - Belçika maçı 10 Ekim Pazar günü TSİ 16.00'da başladı ve S Sport ile S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanıyor.

İTALYA - BELÇİKA MAÇININ 11'LERİ

İtalya'nın ilk 11'i: Donnarumma, Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Emerson, Barella, Locatelli, Pellegrini, Berardi, Raspadori, Chiesa.

Belçika'nın ilk 11'i: Courtois, Castagne, Alderweireld, Denayer, Vertonghen, Saelemaekers, Witsel, Tielemans, Vanaken, Carrasco, Batshuayi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Kazakevics’ten Türkiye maçı sözleri! Kazakevics'ten Türkiye maçı sözleri!
Rui Costa resmen Benfica’nın başkanı oldu! Rui Costa resmen Benfica'nın başkanı oldu!
Dünyanın en ilginç futbol sahaları belli oldu! Dünyanın en ilginç futbol sahaları belli oldu!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör