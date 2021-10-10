İtalya - Belçika | CANLI
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. UEFA Uluslar Ligi play-off 3.lük maçında İtalya sahasında Batshuayi'li Belçika'yı konuk ediyor. Kritik mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
UEFA Uluslar Ligi'nde 3.lük heyecanı yaşanıyor... UEFA Uluslar Ligi play-off 3.lük maçında İtalya – Belçika kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
İTALYA - BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan İtalya - Belçika maçı 10 Ekim Pazar günü TSİ 16.00'da başladı ve S Sport ile S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanıyor.
İTALYA - BELÇİKA MAÇININ 11'LERİ
İtalya'nın ilk 11'i: Donnarumma, Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Emerson, Barella, Locatelli, Pellegrini, Berardi, Raspadori, Chiesa.
Belçika'nın ilk 11'i: Courtois, Castagne, Alderweireld, Denayer, Vertonghen, Saelemaekers, Witsel, Tielemans, Vanaken, Carrasco, Batshuayi.
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