Muhammed bin Selman servetiyle dudak uçuklattı! İşte Newcastle United'ın dev transfer planı...
Dünya basınının gündeminde olan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın liderliğindeki Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun, İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'ı resmen satın almasının ardından nasıl bir transfer politikası izleyeceği merak konusu olmaya devam ediyor. İngiliz iş insanı Amanda Staveley yaptığı açıklamada, Kupalar kazanma konusunda PSG ve Manchester City kadar hırslı olacağız ama bu biraz zaman alacak. Bu büyük satın almayla kulüp büyük bir değişime girecek." dedi.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın liderliğindeki Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun başı çektiği konsorsiyumun İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'ı resmen satın almasının ardından bomba transfer haberleri çıkmaya başladı. İngiliz basını, teknik direktör ve forvet için ateşi yaktı...
350 MİLYON EURO'YA SATIN ALDILAR
Veliaht Prens Selman'ın önderliğindeki Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun liderliğinde, Hindistanlı Reuben Ailesi ve İngiliz iş insanı Amanda Staveley'nin katılmıyla oluşan konsorsiyum, İngiliz iş insanı Mike Ashley'den kulübü 350 milyon Euro karşılığında satın aldı.
"PSG VE MANCHESTER CITY KADAR HIRSLI OLACAĞIZ"
Staveley kulübün alımı sonrası yaptığı açıklamada; "Kupalar kazanma konusunda PSG ve Manchester City kadar hırslı olacağız ama bu biraz zaman alacak. Bu büyük satın almayla kulüp büyük bir değişime girecek. Başarılar ve kupalar için yatırım kadar zaman ve doğru ekip de önemli" ifadelerini kullandı.
STEVE BRUCE'UN KOLTUĞU SALLANDIDA! 'BENİ GÖNDEREBİLİRLER'
Satış işleminin resmen açıklanmasının ardından Newcastle United'ın mevcut teknik direktörü Steve Bruce'un koltuğu sallanmaya başladı. Yeni yönetimin, ünlü bir teknik direktöre takımı emanet etmeyi düşündüğü ifade ediliyor. Konuyla ilgili konuşan Bruce; "Kulübün yeni sahiplerinin çok parası var, insan heyecanlanıyor. Gelir gelmez beni gönderebilirler, bu çok normal ama ben kalıp yeteneklerimi onlara göstermek isterim. O kadar acımasız olacaklarını düşünmüyorum. Artık takımın başında kalmak yalnızca benim elimde değil. Neler olacağını göreceğiz." dedi.
STEVEN GERRARD İDDİASI
İngiliz basını, kulübün yeni sahiplerinin takımı ünlü bir teknik direktöre emanet etmeyi düşündüğü, listenin ilk sırasında da İskoç devi Rangers'ı çalıştıran Steven Gerrard'ın olduğu ifade edildi. Geçen sezonu takımıyla namağlup şampiyon tamamlayan Gerrard'ın Rangers ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Rangers'ın başında 185 maça çıkan İngiliz teknik adam, 2.15 puan ortalaması tutturdu.
FORVETE MAURO ICARDI
Newcastle United'ın yeni sahipleri, Lionel Messi'nin gelişiyle PSG'de aldığı süre azalan Arjantinli golcü Mauro Icardi'yi transfer etmek istedikleri iddia edildi. Icardi'nin menajerliğini yapan eşi Wanda Nara'nın da bu konuya sıcak baktığı ifade ediliyor.
Geçen sezon çıktığı 28 maçta 13 gol atıp 6 asist yapan 28 yaşındaki Icardi, bu sezon 8 maçta 3 gol attı.
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