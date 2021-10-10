İspanya Fransa maçı canlı anlatım (İspanya Fransa UEFA Uluslar Ligi Final maçı canlı izle)
UEFA Uluslar Ligi'nin heyecanı final maçıyla son buluyor. Avrupa futbolunun iki devi İspanya ile Fransa, kupayı müzesine götürmek için sahaya çıktı. Heyecan dolu İspanya - Fransa UEFA Uluslar Ligi Final maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
UEFA Uluslar Ligi'nde final heyecanı yaşanıyor. Avrupa futbolunun iki devi İspanya ile Fransa kozlarını paylaşıyor. Belçika'yı eleyerek adını finale yazdıran Fransa ile yarı finalde İtalya'yı yenerek final hakkı kazanan İspanya San Siro'da karşı karşıya geliyor. İspanya - Fransa maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
İSPANYA - FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 21:45'te başlayan İspanya - Fransa maçı TRT Spor ve S Sport'tan canlı yayınlanıyor.
İSPANYA - FRANSA İLK 11'LER
İspanya: Unai Simon, Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte, Alonso, Rodri, Busquets, Gavi, Ferran Torres, P. Sarabia, Oyarzabal
Fransa: Lloris, Kounde, Varane, Kimpembe, Pavard, Pogba, Tchouameni, Hernandez, Griezmann, Mbappe, Benzema
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