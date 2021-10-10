10 Ekim 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

İspanya Fransa maçı canlı anlatım (İspanya Fransa UEFA Uluslar Ligi Final maçı canlı izle)

İspanya - Fransa | CANLI
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 10.10.2021

UEFA Uluslar Ligi'nin heyecanı final maçıyla son buluyor. Avrupa futbolunun iki devi İspanya ile Fransa, kupayı müzesine götürmek için sahaya çıktı. Heyecan dolu İspanya - Fransa UEFA Uluslar Ligi Final maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

UEFA Uluslar Ligi'nde final heyecanı yaşanıyor. Avrupa futbolunun iki devi İspanya ile Fransa kozlarını paylaşıyor. Belçika'yı eleyerek adını finale yazdıran Fransa ile yarı finalde İtalya'yı yenerek final hakkı kazanan İspanya San Siro'da karşı karşıya geliyor. İspanya - Fransa maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...


İSPANYA - FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 21:45'te başlayan İspanya - Fransa maçı TRT Spor ve S Sport'tan canlı yayınlanıyor.

İSPANYA - FRANSA İLK 11'LER

İspanya: Unai Simon, Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte, Alonso, Rodri, Busquets, Gavi, Ferran Torres, P. Sarabia, Oyarzabal

Fransa: Lloris, Kounde, Varane, Kimpembe, Pavard, Pogba, Tchouameni, Hernandez, Griezmann, Mbappe, Benzema

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
İtalya Uluslar Ligi üçüncüsü! İtalya Uluslar Ligi üçüncüsü!
Kazakevics’ten Türkiye maçı sözleri! Kazakevics'ten Türkiye maçı sözleri!
Rui Costa resmen Benfica’nın başkanı oldu! Rui Costa resmen Benfica'nın başkanı oldu!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör