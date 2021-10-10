UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Yarı finalde İspanya'ya elenen İtalya, Fransa'ya elenen Belçika ile karşı karşıya geldi. Mücadele son Avrupa şampiyonunun 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. İtalya'nın gollerini 47'de Barella ve 65'te penaltıdan Berardi kaydetti. Belçika'nın tek golü ise 86'da 20 yaşındaki De Ketelaere'den geldi.

Belçika'da Fransa maçında sakatlanan Romelu Lukaku ve Eden Hazard forma giyemezken Beşiktaşlı Michy Batshuayi ise ilk 11'de başladı.

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