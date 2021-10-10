10 Ekim 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

İtalya 2-1 Belçika (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Uluslar Ligi üçüncüsü!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 10.10.2021 Giriş Tarihi: 10.10.2021

UEFA Uluslar Ligi play-off 3.'lük maçında İtalya ile Belçika karşı karşıya geldi. Beşiktaşlı futbolcu Batshuayi'nin de formasını giydiği Belçika, son Avrupa şampiyonu İtalya'ya 2-1 mağlup oldu. İtalya'nın golleri Barella ve Berardi'den geldi. Belçika'nın tek golünü ise De Ketelaere kaydetti. İşte detaylar...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Yarı finalde İspanya'ya elenen İtalya, Fransa'ya elenen Belçika ile karşı karşıya geldi. Mücadele son Avrupa şampiyonunun 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. İtalya'nın gollerini 47'de Barella ve 65'te penaltıdan Berardi kaydetti. Belçika'nın tek golü ise 86'da 20 yaşındaki De Ketelaere'den geldi.

Belçika'da Fransa maçında sakatlanan Romelu Lukaku ve Eden Hazard forma giyemezken Beşiktaşlı Michy Batshuayi ise ilk 11'de başladı.

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