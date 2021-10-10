İspanya 1-2 Fransa (MAÇ SONUCU - ÖZET)
UEFA Uluslar Ligi Finali'nde İspanya ile Fransa karşı karşıya geldi. Yarı finalde İtalya'yı geçen İspanya, Belçika'yı saf dışı bırakan Fransa ile kozlarını paylaştı. Giuseppe Meazza'da oynanan maçı Fransa, 1-0 geri düşmesine rağmen Benzema ve Mbappe'nin golleriyle kazanarak kupanın sahibi oldu.
İtalya'nın Milan şehrindeki Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. 64'üncü dakikada İspanya öne geçti. Busquets'in savunma arkasına yolladığı topa hareketlenen Oyarzabal, Upamecano'nun hatalı dokunuşu sonrasında topu önünde buldu, ceza sahasına girer girmez sol ayağıyla vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlara göndererek İspanya'yı 1-0 öne geçirdi. Bu gole Fransa'nın cevabı 2 dakika sonra geldi. 66'ncı dakikada Mbappe'nin pasıyla sol kanatta topla buluşan Benzema, ceza sahası içi sol çaprazından sağ ayağıyla yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlağı uzak köşeden filelerle buluşturdu ve skoru 1-1'e getirdi. 80'inci dakikada Hernandez'in ara pasıyla ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kalan Mbappe, sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara göndererek Fransa'yı 2-1 öne geçirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca Fransa, sahadan 2-1 galip ayrılarak şampiyonluğa ulaştı.
İTALYA 3'ÜNCÜ OLDU
UEFA Uluslar Ligi'nin 3'üncülük karşılaşmasında ise İtalya ile Belçika karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmada İtalya 46'ncı dakikada Barella ve 65'inci dakikada penaltıdan Berardi'nin golleriyle skoru 2-0'a getirdi. Belçika, 86'ncı dakikada De Ketelaere'nin golüyle farkı 1'e indirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca İtalya sahadan 2-1 galip ayrıldı ve Uluslar Ligi'ni 3'üncü sırada tamamladı.
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