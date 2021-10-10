10 Ekim 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Dünyanın en ilginç futbol sahaları belli oldu!

İngiltere basınından Mirror, dünyanın en ilginç futbol sahalarını belirledi. İsviçre Alpleri'nden, alışveriş merkezi çatısına, en büyük su üstündeki stattan, kale arkası olmayan sahaya... İşte dünyanın en çarpıcı 10 futbol sahası... | Son dakika spor haberleri

Dünyanın en ilginç futbol sahaları belli oldu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 10.10.2021 Giriş Tarihi: 10.10.2021

Henningsvaer FC'nin stadyumu, Norveç'in Lofoten Adaları'nda bulunuyor.

Dünyanın en ilginç futbol sahaları belli oldu!

Japonya'nın başkenti Tokyo'da apartman üstü stat keyfi.

Dünyanın en ilginç futbol sahaları belli oldu!

Hırvat kulübü NK Imotski'ye ev sahipliği yapan Gospin Dolac stadyumu, 1989 yılında bir kraterde inşa edildi.

Dünyanın en ilginç futbol sahaları belli oldu!

Roma'nın antik Felice Su Kemeri'nin yanında bulunan Campo Gerini arazisinde tarihe tanıklık eden bir futbol sahası.

Dünyanın en ilginç futbol sahaları belli oldu!

Deniz seviyesinden 2.000 metre yükseklikte bulunan Ottmar Hitzfeld Stadyumu, Avrupa'nın en yüksek futbol sahasıdır. İsviçre Alpleri'nde bulunuyor ve FC Gspon'a ev sahipliği yapıyor.

Dünyanın en ilginç futbol sahaları belli oldu!

1991'de terk edilmiş bir okulun kalıntıları, Somali'nin Mogadişu kentinde tozlu bir sahada derme çatma odacıklar içinde maç izleyen futbolseverler.

Dünyanın en ilginç futbol sahaları belli oldu!

Manchester City'nin yıldızı Brezilyalı forvet oyuncusu Gabriel Jesus'un resminin olduğu, büyüdüğü Sao Paulo'nun Perus semtinde bir futbol sahası.

Dünyanın en ilginç futbol sahaları belli oldu!

İsviçre'deki Cenevre Gölü'nün üzerindeki bulunan bu futbol sahasında maç yapmak oldukça keyifli olabilir.

Dünyanın en ilginç futbol sahaları belli oldu!

Singapur'daki Marina Bay'deki dünyanın en büyük su üstündeki stadı.

Dünyanın en ilginç futbol sahaları belli oldu!

Portekiz'in Braga takımının stadının kale arkası yok. Çünkü bir kale arkasında boş bir arazi, diğer kale arkasında dağlar var.

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