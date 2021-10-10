Dünyanın en ilginç futbol sahaları belli oldu!
İngiltere basınından Mirror, dünyanın en ilginç futbol sahalarını belirledi. İsviçre Alpleri'nden, alışveriş merkezi çatısına, en büyük su üstündeki stattan, kale arkası olmayan sahaya... İşte dünyanın en çarpıcı 10 futbol sahası... | Son dakika spor haberleri
Henningsvaer FC'nin stadyumu, Norveç'in Lofoten Adaları'nda bulunuyor.
Hırvat kulübü NK Imotski'ye ev sahipliği yapan Gospin Dolac stadyumu, 1989 yılında bir kraterde inşa edildi.
Roma'nın antik Felice Su Kemeri'nin yanında bulunan Campo Gerini arazisinde tarihe tanıklık eden bir futbol sahası.
Deniz seviyesinden 2.000 metre yükseklikte bulunan Ottmar Hitzfeld Stadyumu, Avrupa'nın en yüksek futbol sahasıdır. İsviçre Alpleri'nde bulunuyor ve FC Gspon'a ev sahipliği yapıyor.
Manchester City'nin yıldızı Brezilyalı forvet oyuncusu Gabriel Jesus'un resminin olduğu, büyüdüğü Sao Paulo'nun Perus semtinde bir futbol sahası.
İsviçre'deki Cenevre Gölü'nün üzerindeki bulunan bu futbol sahasında maç yapmak oldukça keyifli olabilir.
Singapur'daki Marina Bay'deki dünyanın en büyük su üstündeki stadı.
Portekiz'in Braga takımının stadının kale arkası yok. Çünkü bir kale arkasında boş bir arazi, diğer kale arkasında dağlar var.
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