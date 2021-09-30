30 Eylül 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Libertadores Kupası'nda finalin adı Palmeiras-Flamengo!

Libertadores Kupası finalistleri belli oldu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 30.09.2021

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Libertadores Kupası'nda finalin adı belli oldu. İlk finalist Palmeiras'ın rakibi Flamengo oldu.

Flamengo, Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Libertadores Kupası finalinde Palmeiras'ın rakibi oldu.

Güney Amerika futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasındaki yarı final rövanş maçında, Ekvador temsilcisi Barcelona SC, Brezilya'nın Flamengo takımını ağırladı.

Guayaquil kentindeki Banco Pichincha Stadı'nda yapılan karşılaşmayı, Bruno Henrique'nin 18 ve 50. dakikadaki golleriyle Flamengo 2-0 kazandı. Rakibine ilk maçtan sonra rövanşta da 2-0 üstünlük sağlayan Flamengo, finalde bir diğer Brezilya ekibi Palmeiras ile karşılaşacak.

2021 Libertadores Kupası finaline, 27 Kasım'da Uruguay'ın beşkenti Montevideo'daki Yüzüncü Yıl Stadı ev sahipliği yapacak.

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