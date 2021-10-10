10 Ekim 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Portekiz 3-0 Katar (MAÇ SONUCU - ÖZET) Cristiano Ronaldo'lu Portekiz Katar'ı devirdi

Ronaldo’lu Portekiz Katar’ı devirdi
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 10.10.2021

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda Lüksemburg ile oynayacağı maç öncesi hazırlık karşılaşmasında Katar ile kozlarını paylaşan Portekiz, rakibini Cristiano Ronaldo, Jose Fonte ve Andre Silva'nın golleriyle 3-0 mağlup etti.

Portekiz ile Katar, liglere verilen milli arada hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Estadio Do Algarve'de oynanan mücadeleyi Portekiz, 37. dakikada Cristiano Ronaldo, 48. dakikada Jose Fonte ve 90. dakikada Andre Silva'nın attığı gollerle 3-0 kazandı.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda mücadele eden Portekiz, gruptaki 6. maçında 12 Ekim Salı TSİ 21.45'te Lüksemburg'u konuk edecek.

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