Son dakika spor haberi: Lionel Messi'den ayrılık sözleri! Barcelona...

Sezon başında uzun yıllardır formasını giydiği İspanyol devi Barcelona'dan ayrılarak Fransız ekibi Paris Saint-Germain'le sözleşme imzalayan Lionel Messi, ayrılığına dair flaş ifadeler kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

Barcelona'dan ayrılarak herkesi şoke eden Lionel Messi, yaşanan sürece dair açıklamalarda bulundu. Paris Saint-Germain'e imza atan Arjantinli yıldız, Katalan devinde kalmayı planladığını ancak işlerin bu şekilde ilerlemediğini söyledi ve Fransız basınına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Copa America'dan Barcelona'ya yeni sezona hazırlanmak için geri döndüm. Hedefim yeni mukavele imzalayıp idmanlara çıkmaktı. Sorunların çözülmüş olduğunu düşünüyordum, sadece imzam eksik sanıyordum. Fakat Barcelona'ya döndüğümde, artık takımda kalamayacağımı ve başka bir kulüp bulmam gerektiğini gördüm. Evimden ve ailenden ayrılmak zorunda kaldığını kendine söylemek tüm rutinini bozuyor. Barcelona, benim takımda devam etmeyeceğimi belirten bir açıklama paylaştı ve o noktadan sonra kendime nereye gideceğimi sormaya başladım. Çocuklar farklı okullara gidecek, farklı bir yerde yaşayacak. Kariyerimde büyük bir yenilikti bu. Aklımdan çok farklı şeyler geçti ancak ayrılmaktan başka çarem yoktu.

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