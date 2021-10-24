24 Ekim 2021, Pazar

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Ajax - PSV maçı canlı anlatım (Ajax PSV maçı canlı izle)

Ajax - PSV | CANLI
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Giriş Tarihi: 24.10.2021

Hollanda Eredivisie'nin 10. haftasında Ajax ile PSV Eindhoven kozlarını paylaşıyor. Ajax - PSV maçıyla ilgili tüm bilgilere ve Ajax - PSV maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Eredivisie'nin 10. haftasında Ajax ile PSV, Johan Cruyff Arena'da kozlarını paylaşıyor.

Mücadele öncesi Ajax, 22 puanla zirvede yer alıyor. 21 puanı bulunan PSV ile Ajax'ın gerisinde 2. sırada bulunuyor.

AJAX - PSV İLK 11'LER

Ajax: Pasveer, Blind, Martínez, Timber, Álvarez, Mazraoui, Gravenberch, Berghuis, Antony, Dušan Tadić, Sébastien Haller

PSV Eindhoven: Joël Drommel, Mwene, André Ramalho, Boscagli, Max, Sangaré, van Ginkel, Götze, Bruma, Zahavi, Vinícius


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