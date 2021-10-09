09 Ekim 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Macaristan - Arnavutluk maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Macaristan - Arnavutluk maçı ne zaman? Saat kaçta?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 09.10.2021

2022 Dünya Kupası elemelerinde Macaristan ve Arnavutluk, Puscas Arena'da kozlarını paylaşacak. Futbolseverler, Macaristan - Arnavutluk maçını heyecanla bekliyor. Peki, Macaristan - Arnavutluk maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

Macaristan ve Arnavutluk, 2022 Dünya Kupası elemelerinde karşı karşıya gelecek. Puscas Arena'da oynanacak mücadeleyi İspanyol hakem Del Cerro Grande yönetecek.

Maç öncesi grupta Macaristan, 10 puanla 4. sırada bulunuyor. Arnavutluk ise 12 puanla 2. sırada yer alıyor.

MACARİSTAN - ARNAVUTLUK MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Macaristan - Arnavutluk maçı saat 21.45'te başlayacak ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

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