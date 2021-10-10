10 Ekim 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Andorra 0-5 İngiltere (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Andorra’yı farklı geçti
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 10.10.2021

2022 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda İngiltere, deplasmanda Andorra'yı Chilwell, Saka, Abraham, Ward-Prowse ve Grealish'in golleriyle 5-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Andorra ile İngiltere, Estadi Nacional'de karşı karşıya geldi.

İngiltere rakibini 17. dakikada Chilwell, 40. dakikada Saka, 59. dakikada Abraham, 79. dakikada Ward-Prowse ve 86. dakikada Grealish'in attığı gollerle 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

İngiltere bu sonuçla puanını 19'a yükselterek zirvedeki yerini korudu. Gruptaki 6. yenilgisini alan Andorra ise 3 puanla 5. sırada kaldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Bakasetas ve Pelkas attı Yunanistan kazandı Bakasetas ve Pelkas attı Yunanistan kazandı
Servetiyle dudak uçuklattı! İşte Newcastle United’ın dev transfer planı... Servetiyle dudak uçuklattı! İşte Newcastle United'ın dev transfer planı...
Haaland’ı 2 milyon Euro’ya alıyorduk! "Haaland'ı 2 milyon Euro'ya alıyorduk!"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör