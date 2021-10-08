UEFA Uluslar Ligi final maçı ne zaman? İspanya-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?
UEFA Uluslar Ligi final mücadelesinde İspanya ile Fransa karşı karşıya gelecek. Yarı finalde İtalya'yı 2-1 mağlup eden İspanya, rakibinin 37 maçlık serisine son vererek finale yükselen ilk ekip oldu. Bir diğer maçta ise Fransa, Belçika karşısında 2-0 geriye düşmesine karşın mücadeleyi 3-2 kazandı ve finale yükseldi.Peki; İspanya-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta? İspanya Fransa hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm bilgiler...
UEFA Uluslar Ligi final karşılaşmasında İspanya ile Fransa kozlarını paylaşacak. İspanya, İtalya'yı San Siro'da oynanan mücadelede 2-1 mağlup etti ve 37 maçlık yenilmezlik serisine son verdi. Bir diğer yarı final maçında ise Belçika 2-0 öne geçmesine karşın ikinci yarıda yediği gollerle 3-2 mağlup oldu. Peki; İspanya-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm bilgiler...
İSPANYA-FRANSA MUHTEMEL 11'LER
İspanya: De Gea, Azpilicueta, Laporte, Torres, Marcos Alonso, Busquets, Koke, Gavi, Sarabia, Oyarzabal, Torres.
Fransa: Lloris, Varane, Lucas Hernández, Kimpembe, Rabiot, Pogba, Theo Hernández, Pavard, Griezmann, Mbappé, Benzema.
UEFA ULUSLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN? İSPANYA FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
UEFA Uluslar Ligi final maçında İspanya ile Fransa kozlarını paylaşacak. Dev final 10 Ekim Pazar günü saat 21.45'te oynanacak. Mücadele TRT Spor'dan naklen ve şifresiz yayınlanacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...