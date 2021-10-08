08 Ekim 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Azerbaycan-İrlanda Cumhuriyeti maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek!

FIFA’dan Abdulkadir Bitigen’e görev!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 08.10.2021

2022 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu maçında Azerbaycan ile İrlanda Cumhuriyeti karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen, Azerbaycan ile İrlanda Cumhuriyeti arasında yarın oynanacak 2022 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu müsabakasında Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve Norveç Futbol Federasyonundan Espen Eskas'ın yöneteceği müsabakada Ali Palabıyık da Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) görevini üstlenecek.

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