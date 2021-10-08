09 Ekim 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Cebelitarık 0-3 Karadağ (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Karadağ 3 puanı 3 golle aldı!

Karadağ 3 puanı 3 golle aldı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 08.10.2021 Giriş Tarihi: 08.10.2021

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 7. maçında Cebelitarık ile Karadağ karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 3-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 7. maçında Cebelitarık ile Karadağ kozlarını paylaştı. Mücadele Karadağ'ın 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Karadağ'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Marusic, 44. (p) ve 68. dakikalarda Beqiraj kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Karadağ 11 puana yükselirken, Cebelitarık ise 0 puanda kaldı.

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