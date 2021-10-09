09 Ekim 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Cezayir 6-1 Nijer (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Cezayir farka koştu! Feghouli...

Cezayir farka koştu! Feghouli...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 09.10.2021

2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri A Grubu'nda Cezayir ile Nijer karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 6-1 kazandı. Maçta Galatasaray'ın yıldızı Sofiane Feghouli 1 gol kaydetti.

2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri A Grubu maçında Cezayir ile Nijer kozlarını paylaştı. Mücadele Cezayir'in 6-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Cezayir'e galibiyeti getiren golleri 27. ve 60. (p) dakikalarda Riyad Mahrez, 47'de Feghouli, 70'te Souleymane (k.k), 76. ve 88. dakikalarda ise Islam Slimani kaydetti. Nijer'in tek golü ise 50. dakikada Sosah'tan geldi.

Bu sonuçla birlikte Cezayir 3 maç sonunda 7 puana yükseldi. Nijer ise 3 puanda kaldı.

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