Cezayir 6-1 Nijer (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Cezayir farka koştu! Feghouli...

2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri A Grubu maçında Cezayir ile Nijer kozlarını paylaştı. Mücadele Cezayir'in 6-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Cezayir'e galibiyeti getiren golleri 27. ve 60. (p) dakikalarda Riyad Mahrez, 47'de Feghouli, 70'te Souleymane (k.k), 76. ve 88. dakikalarda ise Islam Slimani kaydetti. Nijer'in tek golü ise 50. dakikada Sosah'tan geldi.

Bu sonuçla birlikte Cezayir 3 maç sonunda 7 puana yükseldi. Nijer ise 3 puanda kaldı.

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