2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. E grubu 7. hafta maçında Çekya ile Galler karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

2022 Dünya Kupası Elemeleri E grubu 7. hafta mücadelesinde Çekya ile Galler kozlarını paylaştı. Sinobo Stadium'da oynanan maç 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Çekya'nın golleri 38'de Pesek ve 49'da Ward'dan gelirken, Galler'in gollerini ise 36'da Ramsey ve 69'da Daniel James kaydetti.

Bu sonucun ardından E grubundaki puan tablosu ise şu şekilde;

1- Belçika: 16 puan

2- Çekya: 8 puan

3- Galler: 8 puan

4- Estonya: 4 puan

5- Belarus 3 puan

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