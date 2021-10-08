09 Ekim 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Çekya 2-2 Galler (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Çekya’yla Galler yenişemedi!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 08.10.2021

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. E grubu 7. hafta maçında Çekya ile Galler karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

2022 Dünya Kupası Elemeleri E grubu 7. hafta mücadelesinde Çekya ile Galler kozlarını paylaştı. Sinobo Stadium'da oynanan maç 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Çekya'nın golleri 38'de Pesek ve 49'da Ward'dan gelirken, Galler'in gollerini ise 36'da Ramsey ve 69'da Daniel James kaydetti.

Bu sonucun ardından E grubundaki puan tablosu ise şu şekilde;

1- Belçika: 16 puan

2- Çekya: 8 puan

3- Galler: 8 puan

4- Estonya: 4 puan

5- Belarus 3 puan

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Hollanda tek attı 3 aldı! Hollanda tek attı 3 aldı!
Karadağ 3 puanı 3 golle aldı! Karadağ 3 puanı 3 golle aldı!
Altın Top adayları açıklandı! İşte listedeki 30 yıldız futbolcu Altın Top adayları açıklandı! İşte listedeki 30 yıldız futbolcu
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör