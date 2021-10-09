09 Ekim 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Almanya Romanya maç sonucu: 2-1 (Almanya Romanya maç özeti)

Hagi gol attı! Almanya Müller’le güldü
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 09.10.2021

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. J grubunda Almanya, sahasında Romanya'yı konuk etti. Heyecan dolu maç Almanya'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. İşte ayrıntılar...

2022 Dünya Kupası Elemeleri J grubu 7. hafta maçında Almanya ile Romanya karşı karşıya geldi. Mücadele Almanya'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Almanya'ya galibiyeti getiren golleri 52'de Gnabry ve 81'de Thomas Müller kaydederken, Romanya'nın tek golü 9. dakikada bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi'den geldi.

J GRUBUNDA PUAN DURUMU İSE ŞU ŞEKİLDE

1- Almanya: 18

2- Kuzey Makedonya: 12

3- Ermenistan: 12

4- Romanya: 10

5- İzlanda: 5

6- Lihtenştayn: 1

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Cezayir farka koştu! Feghouli... Cezayir farka koştu! Feghouli...
Hollanda tek attı 3 aldı! Hollanda tek attı 3 aldı!
Çekya’yla Galler yenişemedi! Çekya'yla Galler yenişemedi!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör