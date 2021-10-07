07 Ekim 2021, Perşembe
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İngilizler o listeyi açıkladı! 2 Türk futbolcu yer aldı
İngiltere'nin bilinen gazetelerinden The Guardian, gelecek vaadeden 60 genç futbolcuyu açıkladı. Listede 2 Türk oyuncu yer alırken bunlar Emre Demir ve Burak İnce oldu. İşte detaylar...
İngilizlerin ünlü yayın organı The Guardian, dünya futbolunda gelecek vadeden 60 ismi açıkladı.
Gazete, listede 2 de Türk futbolcuya yer verdi. Bu sezon Kayserispor'dan Barcelona'ya transfer olan Emre Demir ile Altınordu'da top koşturan Burak İnce listede kendine yer buldu.
İşte gelecek vadeden 60 futbolcu:
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