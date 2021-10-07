07 Ekim 2021, Perşembe
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Calcio Mercato'nun haberine göre UEFA'ya Cüneyt Çakır'ın hatalı kararını şikayet eden Milan kulübüne cevap olarak pozisyonda kusurlu olanın VAR hakemi Bitigen olduğu belirtildi. Maçın VAR hakemi Abdülkadir Bitigen'in yaptığı hata nedeniyle bundan böyle Hüseyin Göcek'in Cüneyt Çakır'ın maçlarında görev alacağı iddia edildi.
Pozisyonda Lemar'ın Kalulu'dan önce topa elle dokunması ve VAR'dan Cüneyt Çakır'ın uyarılmaması nedeniyle Milan'ın Çakır için yaptığı şikayetin de böylelikle görmezden gelindiği aktarıldı.
ÇAKIR ALMANYA - ROMANYA MAÇINI YÖNETECEK
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nda 8 Ekim Cuma günü oynanacak Almanya-Romanya maçını yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, Almanya'nın Hamburg şehrindeki Volkspark Stadyumu'nda TSİ 21.45'te başlayacak maçta Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.
Dördüncü hakemliği Alper Ulusoy'un üstleneceği karşılaşmada, Mete Kalkavan video yardımcı hakem (VAR), Hüseyin Göçek ise asistan video yardımcı hakem (AVAR) olarak görev alacak.
UEFA Cüneyt Çakır'ı değil Abdülkadir Bitigen'i hatalı buldu!
Getiğimiz hafta Milan - Atletico Madrid maçına damga vuran penaltı kararının sorumlusunun Cüneyt Çakır değil VAR hakemi Abdülkadir Bitigen olduğu belirtildi. Calcio Mercato'nun haberine göre UEFA'ya Cüneyt Çakır'ın hatalı kararını şikayet eden Milan kulübüne cevap olarak pozisyonda kusurlu olanın VAR hakemi Bitigen olduğu belirtildi. Maçın VAR hakemi Abdülkadir Bitigen'in yaptığı hata nedeniyle bundan böyle Hüseyin Göcek'in Cüneyt Çakır'ın maçlarında görev alacağı iddia edildi. | Son dakika spor haberleri
Geçtiğimiz hafta Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Milan - Atletico Madrid maçında Cüneyt Çakır'ın verdiği tartışmalı penaltı kararının sorumlusunun VAR hakemi Abdülkadir Bitigen olduğu belirtildi.
Calcio Mercato'nun haberine göre UEFA'ya Cüneyt Çakır'ın hatalı kararını şikayet eden Milan kulübüne cevap olarak pozisyonda kusurlu olanın VAR hakemi Bitigen olduğu belirtildi. Maçın VAR hakemi Abdülkadir Bitigen'in yaptığı hata nedeniyle bundan böyle Hüseyin Göcek'in Cüneyt Çakır'ın maçlarında görev alacağı iddia edildi.
Pozisyonda Lemar'ın Kalulu'dan önce topa elle dokunması ve VAR'dan Cüneyt Çakır'ın uyarılmaması nedeniyle Milan'ın Çakır için yaptığı şikayetin de böylelikle görmezden gelindiği aktarıldı.
ÇAKIR ALMANYA - ROMANYA MAÇINI YÖNETECEK
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nda 8 Ekim Cuma günü oynanacak Almanya-Romanya maçını yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, Almanya'nın Hamburg şehrindeki Volkspark Stadyumu'nda TSİ 21.45'te başlayacak maçta Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.
Dördüncü hakemliği Alper Ulusoy'un üstleneceği karşılaşmada, Mete Kalkavan video yardımcı hakem (VAR), Hüseyin Göçek ise asistan video yardımcı hakem (AVAR) olarak görev alacak.
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