SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ - Kim Min-Jae Güney Kore - Suriye maçında galibiyet asistini yaptı!

2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde Güney Kore sahasında Suriye'yi ağırladı. Karşılaşmadan Güney Kore, 89. dakikada attığı golle 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Güney Kore'de galibiyeti getiren golün asistini Fenerbahçe forması da giyen Kim Min-Jae kaydetti. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Kim Min-jae milli takımda da formunu devam ettirdi.

Dünya Kupası Elemeleri'nde Güney Kore Suriye ile karşı karşıya geldi. Güney Kore mücadeleyi 2-1 kazandı.

Galibiyet golünü 89. dakikada atan Güney Kore'de asisti yapan isim Kim Min-jae oldu.

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