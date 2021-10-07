07 Ekim 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

İngiltere Premier Lig'den Newcastle United resmen satıldı! Dudak uçuklatan rakam...

Ve Newcastle United da satıldı! Dudak uçuklatan rakam...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 07.10.2021

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, yapılan anlaşmayla birlikte Suudi Arabistan merkezli bir konsorsiyuma satıldı. Konsorsiyumun, İngiliz temsilcisini 352 milyon Euro karşılığında aldığı ifade edildi.

Futbolda tarihi satış gerçekleşti. İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United, 352 milyon euro karşılığında Suudi Arabistan merkezli bir konsorsiyuma satıldı.

Bu satışla birlikte Newcastle United, dünyanın en zengin kulüpleri arasına girdi. Newcastle United'ın yeni sahibi Suudi prens Mohammed bin Salman'ın, Newcastle için gelecek sezon 1.5 milyar euro transfer bütçesi ayıracağı öğrenildi.

Öte yandan kulüp yönetiminde yetkinin Suudi Arabistan hükümetinde değil, konsorsiyumda olacağı ifade edildi.

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