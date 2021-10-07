07 Ekim 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Belçika - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Uluslar Ligi

Belçika - Fransa maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 07.10.2021 Giriş Tarihi: 07.10.2021

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Yarı finalde Belçika ile Fransa kozlarını paylaşacak. Lukaku'lu Belçika, yıldızlar topluluğu Fransa ile karılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Belçika - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan sürüyor. Belçika ile Fransa kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Belçika - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BELÇİKA - FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Belçika - Fransa maçı 7 Ekim Perşembe 21:45'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.

BELÇİKA - FRANSA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Belçika: Courtois; Alderweireld, Boyata, Vertonghen; Castagne, Witsel, Tielemans, Carrasco; E. Hazard, De Bruyne; Lukaku

Fransa: Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez; Rabiot, Pogba, Tchouameni; Griezmann; Mbappe, Benzema

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