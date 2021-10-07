Lionel Messi'den PSG açıklaması! "Transferi seçerken..."
Arjantinli dünya yıldızı futbolcu Lionel Messi'nin, Barcelona'dan ayrılarak Fransız devi Paris Saint-Germain'in yolunu tutması büyük ses getirmişti. 34 yaşındaki oyuncu PSG'ye transferine ilişkin açıklamalarda bulundu. Messi, "PSG'ye giderek bir hata yapmadım. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya çalışmak için en iyi yer orası" ifadelerini kullandı.
Yaz transfer döneminde Barcelona'dan ayrılarak PSG'nin yolunu tutan Lionel Messi, Fransız basınına flaş açıklamalarda bulundu. Paris ekibiyle iyi bir başlangıç yapamayan ve sadece 1 gol atan Arjantinli yıldız, PSG'ye transfer olduğu için pişmanlık duymadığını söyledi.
Messi, France Football'a verdiği röportajda, "PSG'ye gelmeyi seçerken yanılmamışım. PSG'ye giderek bir hata yapmadım. Paris mutlu olmak için tüm gereksinimleri karşılayan bir kulüp. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya çalışmak için en iyi yer orası" ifadelerini kullandı.
Lionel Messi, PSG'de çıktığı 5 maçta 1 gol attı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...