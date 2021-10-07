07 Ekim 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Lionel Messi'den PSG açıklaması! "Transferi seçerken..."

Messi’den PSG açıklaması! Transferim...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 07.10.2021

Arjantinli dünya yıldızı futbolcu Lionel Messi'nin, Barcelona'dan ayrılarak Fransız devi Paris Saint-Germain'in yolunu tutması büyük ses getirmişti. 34 yaşındaki oyuncu PSG'ye transferine ilişkin açıklamalarda bulundu. Messi, "PSG'ye giderek bir hata yapmadım. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya çalışmak için en iyi yer orası" ifadelerini kullandı.

Yaz transfer döneminde Barcelona'dan ayrılarak PSG'nin yolunu tutan Lionel Messi, Fransız basınına flaş açıklamalarda bulundu. Paris ekibiyle iyi bir başlangıç yapamayan ve sadece 1 gol atan Arjantinli yıldız, PSG'ye transfer olduğu için pişmanlık duymadığını söyledi.

Messi, France Football'a verdiği röportajda, "PSG'ye gelmeyi seçerken yanılmamışım. PSG'ye giderek bir hata yapmadım. Paris mutlu olmak için tüm gereksinimleri karşılayan bir kulüp. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya çalışmak için en iyi yer orası" ifadelerini kullandı.

Lionel Messi, PSG'de çıktığı 5 maçta 1 gol attı.

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