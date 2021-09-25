Leicester City 2-2 Burnley (MAÇ SONUCU - ÖZET) Çağlar Söyüncü'lü Leicester 1 puana razı

Premier Lig'in 6. haftasında milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, sahasında Burnley ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golleri Vardy'den (2) gelirken, konuk takımın gollerini Vardy (k.k.) ve Cornet kaydetti.

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Leicester City, King Power Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

İki takım, karşılıklı buldukları gollerle sahadan 2-2'lik beraberlike ayrılarak puanları paylaştı.

Leicester'ın golü 37 ve 85. dakikalarda Jamie Vardy'den gelirken, Burnley'in gollerini 12. dakikada Jamie Vardy (k.k.) 40. dakikada Maxwel Cornet kaydetti.

ÇAĞLAR 90 DAKİKA OYNADI

Leicester City forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

Leicester City bu sonuçla puanını 7'ye yükseltti. Henüz galibiyeti bulunmayan Burnley ise puanını 2'ye çıkardı.

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