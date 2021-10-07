07 Ekim 2021, Perşembe

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Belçika Fransa maçı canlı izle (Belçika-Fransa canlı anlatım) | UEFA Uluslar Ligi

Belçika-Fransa | CANLI
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Giriş Tarihi: 07.10.2021

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Allianz Stadyumu'nda oynanan yarı final maçında Belçika ile Fransa kozlarını paylaşıyor. Belçika-Fransa maçının tüm detayları ve mücadelenin CANLI anlatımı haberimizde...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan sürüyor. Yarı final maçında Belçika ile Fransa, Allianz Stadı'nda kozlarını paylaşıyor. Kazanan takım, 10 Ekim Pazar günü finalde İspanya ile karşılaşacak.

BELÇİKA - FRANSA İLK 11'LER

Belçika: Courtois, Alderweireld, Denayer, Vertonghen, Castagne, Witsel, Tielemans, Carrasco, De Bruyne, Hazard, Lukaku.

Fransa: Lloris, Kounde, Varane, Lucas Hernandez, Pavard, Rabiot, Pogba, Theo Hernandez, Griezmann, Mbappe, Benzema.

BELÇİKA - FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Belçika - Fransa maçı saat 21:45'te başladı ve S Sport'tan canlı yayınlanıyor.

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