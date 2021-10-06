Belçika - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Dünya Kupası Elemeleri

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Belçika sahasında Fransa'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Belçika - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan sürüyor. Belçika ile Fransa kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Belçika - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BELÇİKA - FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Belçika - Fransa maçı 7 Ekim Perşembe 21:45'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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