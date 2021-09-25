25 Eylül 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Alaves 1-0 Atletico Madrid (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Atletico Madrid ilk yenilgisini yaşadı!

Atletico Madrid ilk yenilgisini yaşadı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 25.09.2021

İspanya La Liga'nıon 7. haftasında Atletico Madrid deplasmanda Alaves'e konuk oldu. Mücadeleyi Madrid temsilcisi 1-0 kaybetti ve bu sezonki ilk yenilgisini aldı.

İspanya La Liga'nın 7. hafta karşılaşmasında Alaves sahasında Atletico Madrid'i konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Alaves'e galibiyeti getiren golü 4. dakikada Victor Laguardia kaydetti.

Bu sonuçla birlikte 1 maç eksiği bulunan Alaves 6 maç sonunda puanını 3'e yükseltti. Atletico Madrid ise bu sezon ilk kez kaybetti ve 14 puanda kaldı.

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