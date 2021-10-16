Milan 3-2 Verona (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Milan ikinci yarıda açıldı!
İtalya Serie A'nın 8. haftasında Milan sahasında Verona'yı konuk etti. Milano temsilcisi ilk yarısını 2-0 geride kapattığı maçı 3-2 kazandı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
İtalya Serie A'nın 8. hafta maçında Milan ile Verona kozlarını paylaştı. 5 gol çıkan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı.
Verona'nın gollerini 7. dakikada Caprari ve 24. dakikada penaltıdan Antonin Barak kaydederken, ilk yarı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
İkinci yarıda geri dönen Milan, Verona ağlarına 3 gol kaydetti. Milano ekibine galibiyeti getiren golleri 59. dakikada Giroud, 76'da penaltıdan Kessie ve 78'de Koray Günter (k.k) kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Milan'ın yenilmezlik serisi devam etti ve 8 hafta sonunda 22 puan topladı. Verona ise 4 maç aradan sonra kaybetti ve 8 puanda kaldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...