Milan 3-2 Verona (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Milan ikinci yarıda açıldı!

İtalya Serie A'nın 8. haftasında Milan sahasında Verona'yı konuk etti. Milano temsilcisi ilk yarısını 2-0 geride kapattığı maçı 3-2 kazandı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

İtalya Serie A'nın 8. hafta maçında Milan ile Verona kozlarını paylaştı. 5 gol çıkan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

Verona'nın gollerini 7. dakikada Caprari ve 24. dakikada penaltıdan Antonin Barak kaydederken, ilk yarı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci yarıda geri dönen Milan, Verona ağlarına 3 gol kaydetti. Milano ekibine galibiyeti getiren golleri 59. dakikada Giroud, 76'da penaltıdan Kessie ve 78'de Koray Günter (k.k) kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Milan'ın yenilmezlik serisi devam etti ve 8 hafta sonunda 22 puan topladı. Verona ise 4 maç aradan sonra kaybetti ve 8 puanda kaldı.

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