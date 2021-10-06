Milan'ın altın çocuğu 13 yaşındaki Francesco Camarda! İstatistikleri dudak uçuklattı
İtalya Serie A ekiplerinden Milan'ın altyapısında bulunan 13 yaşındaki Francesco Camarda, istatistikleriyle dudakl uçuklattı. Genç oyuncu, 87 maça çıkarken 483 gol attı ve 5.5 gol ortalaması yakaladı. İşte detaylar...
Milan'ın alt yaş kategorisinde yer alan 13 yaşındaki Francesco Camarda, görenleri hayrete çeviriyor. Francesco Camarda, son 5 yılını Milan akademisinde geçirdi ve İtalyanlar ondan çok şey bekliyor.
MÜTHİŞ RAKAM: 30 MAÇ 240 GOL!
Francesco Camarda, 2017-18 sezonunda toplamda çıktığı 40 müsabakada rakip filelere toplam 240 gol attı ve bu alanda inanması güç bir işi başardı.
13 yaşındaki star adayı bir sonraki sezon 31 maçta 172 gol üretti. Öte yandan Camarda, sonraki sezon da 16 maça çıkarken tam 64 golü rakip ağlara gönderdi.
ALTYAPI KARİYERİ İNANILMAZ
İtalya'nın yeni star adayı, toplamda 87 müsabakada rol alırken 483 gol attı ve bu, İtalya'da 'İnanılmaz' olarak nitelendirildi.
Camarda, fiziksel olarak kendisinden yaşça ve ebatça büyük rakiplerine adeta meydan okuyor ve bu yıl düzenlenen U15 Ulusal Şampiyona'da yer aldı.
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