06 Ekim 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

İtalya - İspanya maçı | CANLI UEFA Uluslar Ligi

İtalya - İspanya | CANLI
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Giriş Tarihi: 06.10.2021

İtalya ile İspanya Uluslar Ligi yarı final maçında karşı karşıya geliyor. İtalya-İspanya maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Uluslar Ligi yarı final maçında İtalya ile İspanya bu akşam kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

İTALYA - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya - İspanya maçı S Sport'ta canlı yayınlanıyor.


İTALYA - İSPANYA MAÇI 11'LERİ

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Emerson, Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa, Insigne, Bernardeschi

İspanya: Simon, Azpilicueta, Pau Torres, Laporte, Alonso, Busquets, Koke, Gavi, Sarabia, Ferran Torres, Oyarzabal

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