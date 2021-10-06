İtalya 1-2 İspanya (MAÇ SONUCU-ÖZET) UEFA Uluslar Ligi
UEFA Uluslar Ligi yarı final ilk maçında İspanya İtalya'yı 2-1 mağlup ederek finale yükseldi. İspanyolların gollerini 17 ve 45. dakikalarda Ferran Torres kaydetti. İtalya'nın tek golü 82. dakikada Pellegrini'den geldi. Yarı finalin bir diğer ayağında Fransa ile Belçika karşı karşıya gelecek.
UEFA Uluslar Ligi yarı final maçında İtalya ile İspanya karşı karşıya geldi. San Siro Stadı'nda oynanan mücadeleyi 2-1 kazanan İspanya, adını finale yazdırdı.
Boğalar'a galibiyeti getiren golleri 17 ve 45. dakikalarda Ferran Torres kaydetti. Gök Mavililer'in tek sayısı 83. dakikada Lorenzo Pellegrini'den geldi.
İtalya'da Leonardo Bonucci, 42. dakikada çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
37 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ!
Bu sonucun ardından İtalya'nın resmi müsabakalardaki 37 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Gök Mavililer, tarihi rekoru 38 maça yükseltme şansından yararlanamadı.
RAKİP BELÇİKA VEYA FRANSA
İspanya'nın UEFA Uluslar Ligi finalindeki rakibi 7 Ekim Perşembe akşamı oynanacak Belçika-Fransa maçının ardından belli olacak. İspanyollar, Belçika-Fransa maçının galibiyle 10 Ekim Pazar günü şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.
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