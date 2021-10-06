İtalya - İspanya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Uluslar Ligi
UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde heyecan devam ediyor. İtalya ile İspanya kritik maçta kozlarını paylaşacak. Son Avrupa Kupası şampiyonu İtalya, İspanya'yı yenerek finale yükselmek istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, İtalya - İspanya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?
Uluslar Ligi yarı final maçında İtalya ile İspanya bu akşam kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, İtalya - İspanya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?
İTALYA - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
İtalya - İspanya maçı 6 Ekim Çarşamba günü saat 21:45'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.
İTALYA - İSPANYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri, Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa, Raspadori, Insigne
İspanya: Unai Simon, Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Reguilon, Koke, Busquets, Fornals, Ferran Torres, Oyarzabal, Sarabia
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