İtalya - İspanya Uluslar Ligi maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde heyecan devam ediyor. EURO 2020'de şampiyon olan Mancini'nin takımı İtalya sahasında İsanya'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, İtalya - İspanya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Uluslar Ligi yarı final maçında İtalya ile İspanya bu akşam kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, İtalya - İspanya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

İTALYA - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya - İspanya maçı 6 Ekim Çarşamba günü saat 21:45'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.

İTALYA - İSPANYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri, Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa, Raspadori, Insigne

İspanya: Unai Simon, Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Reguilon, Koke, Busquets, Fornals, Ferran Torres, Oyarzabal, Sarabia

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