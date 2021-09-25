25 Eylül 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Chelsea 0-1 Manchester City (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Dev maçta kazanan Manchester City!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 25.09.2021 Giriş Tarihi: 25.09.2021

İngiltere Premier Lig'in 6. haftası, Chelsea - Manchester City maçına sahne oldu. Stamford Bridge'de oynanan heyecan dolu maçı, son şampiyon 53. dakikada Gabriel Jesus'un attığı golle 1-0 kazandı.

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 6. haftasında Chelsea ile Manchester City karşı karşıya geldi. Son şampiyon Manchester City, maçı 53. dakikada Gabriel Jesus'un attığı golle 1-0 kazandı.

Bu sonucun ardından Manchester City puanını 13'e yükselterek, 13 puanı bulunan bir başka ekip olan Chelsea ile puanlarını eşitledi.

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