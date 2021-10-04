04 Ekim 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberleri: İngilizlerden Chelsea'ye uyarı! Mesut Özil ve Rüdiger...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Antonio Rüdiger'le mukavele yenilemek için görüşmelere başladı. İngiliz basını, Maviler'e Mesut Özil hatırlatmasını yaptı ve Arsenal ile aynı hataya düşmemesi gerektiğini belirtti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Son dakika spor haberleri: İngilizlerden Chelsea’ye uyarı! Mesut Özil ve Rüdiger...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 04.10.2021

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, son dönemde gösterdiği performansla dikkat çeken ve mukavelesi sezon sonunda bitecek olan Antonio Rudiger'le sözleşme uzatma görüşmelerini sürdürüyor. Thomas Tuchel döneminde takımın en önemli isimlerinden biri haline gelen Alman savunmacının kontrat görüşmelerinin ocak ayına kadar olumlu şekilde sonuçlandırılması planlanıyor.

Son dakika spor haberleri: İngilizlerden Chelsea’ye uyarı! Mesut Özil ve Rüdiger...

Express.co.uk'ta yer alan habere göre; haftada 130 bin sterlin kazanan Rudiger, 70 bin sterlin zam istiyor. Bu talep kabul edilirse Rudiger, Chelsea'de en çok kazanan oyunculardan biri haline gelecek.

Son dakika spor haberleri: İngilizlerden Chelsea’ye uyarı! Mesut Özil ve Rüdiger...

İngiliz yetkililerin ise bu durumu titizlikle değerlendirdikleri ve Arsenal'in Aubameyang ve Mesut Özil'de yaptığı hatayı tekrarlamak istemedikleri ifade edildi. 2018'de Mesut Özil, Arsenal ile oldukça yüksek bir bedel karşılığında 3.5 yıllık yeni sözleşme imzalamış ve sonrasında form düşüşü yaşamıştı. Geçtiğimiz ocak ayında sözleşmesi feshedilen Mesut, Fenerbahçe 'ye transfer olmuştu.

Son dakika spor haberleri: İngilizlerden Chelsea’ye uyarı! Mesut Özil ve Rüdiger...

Arsenal, Mesut Özil'in ardından ise Aubameyang'ın sözleşmesini haftalık 350 bin sterlin üzerinden yenilemiş ve onu Premier Lig'in en çok kazanan oyuncularından biri haline getirmişti.

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