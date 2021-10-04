Son dakika spor haberleri: İngilizlerden Chelsea'ye uyarı! Mesut Özil ve Rüdiger...
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Antonio Rüdiger'le mukavele yenilemek için görüşmelere başladı. İngiliz basını, Maviler'e Mesut Özil hatırlatmasını yaptı ve Arsenal ile aynı hataya düşmemesi gerektiğini belirtti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, son dönemde gösterdiği performansla dikkat çeken ve mukavelesi sezon sonunda bitecek olan Antonio Rudiger'le sözleşme uzatma görüşmelerini sürdürüyor. Thomas Tuchel döneminde takımın en önemli isimlerinden biri haline gelen Alman savunmacının kontrat görüşmelerinin ocak ayına kadar olumlu şekilde sonuçlandırılması planlanıyor.
İngiliz yetkililerin ise bu durumu titizlikle değerlendirdikleri ve Arsenal'in Aubameyang ve Mesut Özil'de yaptığı hatayı tekrarlamak istemedikleri ifade edildi. 2018'de Mesut Özil, Arsenal ile oldukça yüksek bir bedel karşılığında 3.5 yıllık yeni sözleşme imzalamış ve sonrasında form düşüşü yaşamıştı. Geçtiğimiz ocak ayında sözleşmesi feshedilen Mesut, Fenerbahçe 'ye transfer olmuştu.
Arsenal, Mesut Özil'in ardından ise Aubameyang'ın sözleşmesini haftalık 350 bin sterlin üzerinden yenilemiş ve onu Premier Lig'in en çok kazanan oyuncularından biri haline getirmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...