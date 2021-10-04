Son dakika spor haberleri: İngilizlerden Chelsea’ye uyarı! Mesut Özil ve Rüdiger...

İngiliz yetkililerin ise bu durumu titizlikle değerlendirdikleri ve Arsenal'in Aubameyang ve Mesut Özil'de yaptığı hatayı tekrarlamak istemedikleri ifade edildi. 2018'de Mesut Özil, Arsenal ile oldukça yüksek bir bedel karşılığında 3.5 yıllık yeni sözleşme imzalamış ve sonrasında form düşüşü yaşamıştı. Geçtiğimiz ocak ayında sözleşmesi feshedilen Mesut, Fenerbahçe 'ye transfer olmuştu.