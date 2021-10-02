İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında temsilcimiz Ozan Tufan'ın formasını giydiği Watford, deplasmanda Leeds United'a konuk olacak. Marcelo Bielsa'lı Leeds United ilk galibiyetini almak isterken, Watford ise 2 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Dev karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Her hafta bir Premier Lig maçını naklen futbolseverlerle buluşturan A Spor'da bugün 17.00'de Leeds United-Watford mücadelesi ekranlara gelecek. Milli futbolcumuz Ozan Tufan'ın formasını giydiği Watford, Marcelo Bielsa'nın çalıştırdığı Leeds deplasmanına çıkacak. Leeds sezonun ilk galibiyetini almak isterken, Ozan ve arkadaşları ise Elland Road'da sürpriz yaparak iki maçlık yenilmeme serisini sürdürmenin planını yapıyor.

LEEDS UNITED-WATFORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Leeds United ile Watford arasında oynanacak maç saat 17.00'de başlayacak ve dev mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

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